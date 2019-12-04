Bakanlık açıkladı; işte Suriye'ye dönen güncel Suriyeli sayısı

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye göç eden Suriyeli mülteciler, evlerine geri dönüyor.

Kasım 2019 itibarıyla 3 milyon 687 bin 244'e ulaşan Suriyeli sayısı, gün geçtikçe daha da azalıyor. Hedef, 2 milyon Suriyeli'nin geri dönmesi...

369 BİN 690 SURİYELİ GİTTİ

Buna göre İçişleri Bakanlığı, yine kasım ayında ülkelerine dönen mülteci sayısını açıkladı.

Bakanlığa göre 369 bin 690 Suriyeli, daha önce yaşamlarını sürdürdükleri ülkelerine geri döndü.

Güncel olarak ülkemizde bulunan kayıtlı Suriyeli sayısı da 3 milyon 691 bin 333'tür.