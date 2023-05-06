Bakanlık açıkladı: Terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor. MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
""Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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