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Bakanlık açıkladı: Terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

Bakanlık açıkladı: Terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.

Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor. MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

""Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler terör terör örgütü pkk
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