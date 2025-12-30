  1. Anasayfa
Bakanlık bölge bölge uyardı: 3 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili olacak

Bakanlık bölge bölge uyardı: 3 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 3 gün boyunca yoğun kar yağışı beklendiğini duyurarak, ''Zorunlu olmadıkça yola çıkılmamalı'' uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda önümüzdeki 3 gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin tamamında yoğun kar yağışı beklenmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla, kar ve buzla mücadele için 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacaktır. Bu çalışmalarımız yurt genelinde 68 bin 519 kilometrelik yol ağında, 457 Karla Mücadele Merkezi üzerinden, 12 bin 886 makine ve ekipman, 13 bin 607 personel tarafından yürütülmektedir. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolanmıştır. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği ve kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Bölge müdürlüklerimizde oluşturulan Karla Mücadele Merkezlerimizde, 6 bin Karla Mücadele Aracı Araç Takip Sistemi ile 1700 Karla Mücadele Aracı kameralarla anlık takip edilmekte; çalışmalar, açılan ve kapanan yollar ve gerekli güzergah analizleri yapılarak koordinasyon sağlanmaktadır" denildi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKILMAMALI'

Tüm tedbirlere rağmen ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların çeşitli önlemler alması gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmaması, seyahat etmeleri gerekiyorsa planlamadan önce yol durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yola çıkacak sürücülerimizin kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca, yoğun kar yağışı ya da trafik durması gibi durumlarda sürücülerimizin bulundukları şeritte kalmaları ve emniyet şeridini ya da karşı şeridi kullanmamaları büyük önem arz etmektedir. Yolculuk esnasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden güzergahlara ilişkin güncel bilgilere ulaşılabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz."

