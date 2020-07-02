Bakanlık, Covid-19 durum raporunu paylaştı! İşte bölge bölge vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Durum Raporu'nu yayımladı. Raporda, Bölgelerin ve İstanbul'un koronavirüs vaka sayıları açıklandı.

İşte veriler:

İstanbul 108.749

Batı Marmara 2.834

Ege 12.926

Batı Anadolu 15.181

Akdeniz 5.184

Orta Anadolu 3.010

Batı Karadeniz 4.746

Doğu Karadeniz 1.949

Kuzeydoğu Anadolu 2.126

Ortadoğu Anadolu 3.090

Güneydoğu Anadolu 16.813

Türkiye'nin Covid-19 durum raporuna göre, 1-28 Haziran arasında 1 milyon 253 bin 88 test uygulandı.

198 bin 284 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı 5 bin 97 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu. Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu.

22-28 Haziran tarihleri arasında 5 bin 773 kişi hastanede tedavi altına alındı.

VAKALARIN DEMOGRAFİK DAĞILIMI

Türkiyenin Covid-19 durum raporuna göre, bildirilen tüm vakaların yüzde 48i kadın, yüzde 52`si erkek.

Bildirilen tüm bu vakalar arasında 14 bin 388’i 15 yaşın altındaki çocuklar (yüzde 7,3), 27 bin 199’u 15 ila 24 yaş arası (yüzde 13,7), 98 bin 32’si 25-49 yaş arası (yüzde 49,4), 36 bin 777’si 50-64 yaş arası (yüzde 18,5), 16 bin 672’si 65-79 yaş arası (yüzde 8,4) ve 80 yaş ile üstü 5 bin 215 kişi (yüzde 2,6). Bildirilen 1 vakada ise yaş bilinmiyor. En yüksek etki 80 yaş ve üstü kişilerde görüldü.

ÖLÜM ORANLARI

Raporda, en düşük ölüm oranı 15-24 yaş grubu için yüzde 0,03 iken, en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üstü hastalar için yüzde 26,94 olarak kayda geçti.

28 Haziran itibarıyla Türkiye’de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 97`ye ulaştı. Doğrulanan tüm vakalarda ölüm oranı ise yüzde 2,57 oldu.

ÖLÜMLERİN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI

Raporda, Covid-19 kaynaklı 5 bin 97 ölümden 3 bin 183’ünün erkek (yüzde 62), bin 914’ünün ise kadın (yüzde 38) olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerde ortalama yaş 71 iken, tüm ölümlerin 3 bin 573ü (yüzde70) 65 yaş ve üzerindeydi ancak tüm vakaların sadece yüzde 11i bu yaş grubundaydı.

28 Haziran tarihine kadar, 15 yaşın altındaki COVID-19 vakaları arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından rapor edilmiş ve doğrulanmış 10 ölüm bulunuyor.

BÖLGELERE GÖRE ÖLÜM SAYISI

100 bin kişi başına düşen en düşük ölüm sayısı Akdeniz, Ortadoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri oldu.

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