Bakanlık deprem fırsatçıları için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası fiyat artışı yapıldığı iddialarına ilişkin denetim başlatıldığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise, ''Haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır'' açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için devlet kurumları başta olmak üzere herkesin canla başla çalıştığı belirtilerek, "Öte yandan bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazar yerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır. Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" denildi.

"HİÇBİR SUİSTİMAL CEZASIZ KALMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonucunda, fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu görülmektedir. Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır. Hep birlikte yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bu olumsuz süreci atlatmak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz" denildi.