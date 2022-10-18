  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık duyurdu: 1 terörist daha ikna edildi

Bakanlık duyurdu: 1 terörist daha ikna edildi

Bakanlık duyurdu: 1 terörist daha ikna edildi
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2005'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi.

Etiketler terör terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
57 yaşındaki adam hayat kadınına servet yedirdi: Cinsel içerikli video detayı Esra Erol'u çıldırttı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ''8 saati milletimize açıkla''
45'lik Lerzan Mutlu'dan bacak şov! Derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu
Yunanistan'ın güvendiği dağlara kar yağdı! ABD'den dikkat çeken açıklama
Rıdvan Dilmen'in ofsayt çizgisi şaşkınlığı: ''Hayatımda böylesini görmedim''
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı için sürpriz iddia
Koronavirüste ''iyi'' senaryo gerçek oldu! Bilim Kurulu üyesinden müjde
İkinci el araçta yeni adres! 100 bin liranın altında bile var: Gümrükten nasıl araba alınır?
Borsadaki yabancı payı tarihin en düşük seviyesinde
Reyting yarışı kızıştı: İşte haftanın en çok izlenen dizileri