Bakanlık duyurdu: 3 terör örgütü mensubu teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 58'e yükseldi.
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