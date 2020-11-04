Bakanlık duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu." denildi.
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