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  3. 04 Kasım 2020 21:28

Bakanlık duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi sınır bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu." denildi.

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