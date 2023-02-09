Bakanlık duyurdu: Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı afet bölgelerinde muhtemel kayıpların önüne geçebilmek ve birbirinden uzak kalan çocuklar ve aileleri için çağrı merkezi oluşturdu. Muhtemel bir durumla karşılaşan vatandaşların şu numaralara ulaşması istenildi; “0501 730 10 51 0501 730 10 52 0501 730 10 53 0501 730 10 54 0501 730 10 55 0501 730 10 57 0501 730 10 58 0501 730 10 59 0501 730 10 60”