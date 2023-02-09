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Bakanlık duyurdu: Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

Bakanlık duyurdu: Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kuruldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı afet bölgelerinde muhtemel kayıpların önüne geçebilmek ve birbirinden uzak kalan çocuklar ve aileleri için çağrı merkezi oluşturdu.

Muhtemel bir durumla karşılaşan vatandaşların şu numaralara ulaşması istenildi;

“0501 730 10 51

0501 730 10 52

0501 730 10 53

0501 730 10 54

0501 730 10 55

0501 730 10 57

0501 730 10 58

0501 730 10 59

0501 730 10 60”

Etiketler bakanlık aile çocuk deprem
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