Bakanlık duyurdu: Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kuruldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı afet bölgelerinde muhtemel kayıpların önüne geçebilmek ve birbirinden uzak kalan çocuklar ve aileleri için çağrı merkezi oluşturdu.
Muhtemel bir durumla karşılaşan vatandaşların şu numaralara ulaşması istenildi;
“0501 730 10 51
0501 730 10 52
0501 730 10 53
0501 730 10 54
0501 730 10 55
0501 730 10 57
0501 730 10 58
0501 730 10 59
0501 730 10 60”
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