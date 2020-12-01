Bakanlık harekete geçti! Ümran en büyük hayaline kavuşabilecek

Doğuştan göz tansiyonuna bağlı görme problemleri yaşayan 18 yaşındaki Ümran Dut için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından Balıkesir'e davet edilen Ümran Dut, ailesi ile birlikte Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un koordinesinde Tıp Fakültesi Hastanesinde kontrol edilen Dut, Göz Doktoru Hümeyra Yıldırım Can tarafından muayene edildi.

Kornea nakil birim sorumlusu Mehmet Şimşek'in hazır bulunduğu muayenede, Ümran Dut için rapor yazıldı. Göz tansiyonu hastalığı olan Ümran Dut'un sürecinin hastane tarafından kontrol edileceği bildirildi.

EN BÜYÜK HAYALİNİ BU SÖZLERLE DİLE GETİRMİŞTİ

Ümran Dut, "18 yaşındayım ve iyileşmek istiyorum. Gezmek istiyorum. Arkadaşlarım ile oynamak, gezmek istiyorum. Yıldızlara bakmak istiyorum. Annemin elini, babamın elini tutmadan bir yerlere gitmek istiyorum. Gezmek dışarılarda, arkadaş edinmek istiyorum. Ben iyileştiğim zaman piyano çalmak istiyorum. Öğrenmek istiyorum ve şarkı söylemek istiyorum. Müzik aletleri çalmak istiyorum" demişti

ANNE ÖZLEM DUT: ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYAMADI

Özlem Dut, "Kızım dünyaya geldiği zaman göz doktoru hemen bizi İzmir'e sevk etmişti. Tedavisi tam olamadı . Sadece bir gözünü ellediler, öbürkü gözüne dokunmadılar bile. Çocukluğunu yaşayamadı zaten. Hep evin içinde, hep evin içinde. Bizden başka bir arkadaşı, bir sığınacak bir şeyi yoktu. Bütün ihtiyacını ben karşılıyorum kızımın. Kızım doğru düzgün hiçbir şey yapamıyor. Okula gidemedi, çocukluğunu yaşayamadı, gençliğini yaşayamadı. Bazen gözüne çarpıyorlar diye oynatamıyorum. Bu sefer gözüne değdikleri zaman ağlıyor, üzülüyor, acıyor. Ortama fazla sokamıyorum onu" ifadelerini kullanmıştı.

AİLESİNİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Baba İsmail Dut, "Ümran'ın düzelmesini istiyoruz. Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Arayıp da bulamadığımız profesörleri, doktorları istiyoruz. Kızımız yeter ki düzelsin. Kızım, eşimin dediği gibi yalnız gezemiyor, dolaşamıyor. Arkadaş edinemiyor. Mesela bir düğüne gideceği zaman, giyindiği zaman kendini göremiyor. Düğünlerde eğlenemiyor. Hiçbir şekilde sosyal yaşantısı yok. Düzelmesini istiyorum. İyi doktorlar istiyorum. Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanına sesleniyorum" çağrısında bulunmuştu.