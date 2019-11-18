Bakanlık kız sporculara yatacak yer bulamadı

CHP'li İlgezdi'nin 2016 yılından beri yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kalan kız öğrenciler arasında düzenlenen voleybol turnuvasının iptal edilme gerekçesine ilişkin yazılı soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun verdiği cevap bir skandalı ortaya çıkardı. Bakanlık, İlgezdi’ye “Kız öğrencileri yatıracak yerimiz yok” yanıtını verdi.

BOŞ YATAK YOKMUŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlar arası voleybol müsabakalarına katılan kız öğrencilere konaklayacak yer bulamamış olması tartışma yarattı. CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi’nin, “İller arası kadın voleybol turnuvası yapılmamasının gerekçesi, kafilede yer alan kız ve erkek öğrencilerin karma seyahat etmesi midir?” sorusuna Bakanlık, “İller arası voleybol kız turnuvası planlaması yapılırken, turnuvaya ev sahibi olması planlanan illerdeki kız yurtlarında yeterli boş yatak kapasitesi bulunamadığından söz konusu turnuva gerçekleştirilememiştir” yanıtını verdi.

HİZMET KALİTESİ VURGUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu imzasıyla gönderilen cevapta, “Yurtlarda kalan öğrencilere yönelik iller arası spor turnuvaları planlanırken, şehirlerin boş yatak kapasiteleri ve ilgili branşlarda spor tesislerinin olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınmaktadır” denildi. Son yıllarda Bakanlığa bağlı yurtlarda barınma, beslenme, eğitim, spor ve sosyo-kültürel faaliyetlere yönelik hizmet standartlarının arttığına vurgu yapılan yanıtta, yurtların neredeyse yüzde yüzlük doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

“39 YURDA FAZLA KİRA VAR, KIZ ÖĞRENCİLERE YATACAK YER YOK”

Bakan Kasapoğlu’nun kendisine verdiği yanıtı değerlendiren CHP'li vekil Gamze Akkuş İlgezdi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kira sözleşmesi yaptığı 39 yurda, ön protokolde mutabık kalınan aylık kira bedellerinden daha yüksek ücret ödediğinin Sayıştay raporuyla ortaya çıktığını anımsatarak, “Bakanlık bazı yurtlara fazladan ödeme yapabiliyor ancak sporcu kızlarımızı konaklatacak yer bulamıyorsa, burada görevin kötüye kullanımı vardır. Sorumlular hakkında soruşturma açılmalıdır” dedi.

YURT KİRASINA AYLIK 105 BİN LİRA ZAM

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporuna göre, sözleşmede yer almamasına rağmen hizmet alımı yapılan 39 yurt için kira artırımına gidildiğini belirten İlgezdi, “Kiraya verenlerin başvurusu üzerine aylık kira bedellerini üretici fiyat endeksi üzerinden iyileştirmekten çekinmeyen Bakanlık, spor turnuvasına katılacak kız öğrencilere nasıl kalacak yer bulamaz, Bakanın bu soruya cevap vermesi gerekir” dedi.

İlgezdi, “Örneğin ön protokolde aylık kira bedeli 639 bin lira olan bir yurda -zam da demiyorlar- güncelleme sonucunda aylık 105 bin lira zam yapılmış ve kira bedeli aylık 744 bin 110 liraya çıkmış. Bu artışın 39 farklı yurt için yapıldığı düşünülürse, Kuruma yıllık bedeli 24 milyon 891 bin liraya ulaşıyor. Bu yurtların 15 yıl boyunca yıllık kira artışları hariç maliyetleri 373 milyon lirayı geçiyor. Oysa bu paraya 8 farklı ilde bin kişilik yurt yapmak mümkün! O halde bu kamu zararı değilse, nedir? İsraf değilse, nedir?” sorularını yöneltti.