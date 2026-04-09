  3. Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar!

Ticaret Bakanlığı, İzmir’deki marketlerde yürüttüğü denetimlerin sarsıcı sonuçlarını paylaştı. Halden 5 TL’ye alınan patatesin 29 TL’ye, 50 TL’lik sivri biberin ise tam 390 TL’ye satıldığı ortaya çıktı. Tedarik zincirindeki haksız kazancı tek tek listeleyen Bakanlık, haksız fiyat artışı yapan işletmeleri kurula sevk etti. İşte İzmir’deki marketlerde el yakan o fiyat listesi ve uygulanan yaptırımlar...

Ticaret Bakanlığı, İzmir’de faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde gerçekleştirdiği piyasa gözetim denetimlerinin ardından şoke eden verileri kamuoyuyla paylaştı.

Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden yapılan incelemelerde, temel gıda ürünlerinde tarladan rafa gelene kadar fahiş kar oranları uygulandığı belgelendi.

Bakanlık tarafından paylaşılan veriler, İzmir’deki tüketicinin karşı karşıya kaldığı fiyat uçurumunu gözler önüne serdi. İşte denetimlerde tespit edilen o çarpıcı farklar:

Sivri Biber: Antalya Elmalı'daki komisyoncudan 50 TL'ye alınan ürün, İzmir'deki markette tam 389,95 TL'ye satılıyor!
Patates: Ödemiş'teki tüccardan 5 TL'ye alınan ürün, tüketicinin karşısına 28,99 TL olarak çıkıyor.
Ayva: İthal edilerek halden 30 TL'ye alınan ürünün satış fiyatı tam 225 TL!
Limon: Muğla Dalaman'dan 18 TL'ye tedarik edilen ürün, rafta 129,95 TL'ye ulaşıyor.
Elma: Balıkesir Gönen'den 30 TL'ye alınan Golden elmanın fiyatı ise 99,99 TL olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; İzmir ilimizde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirilmiş; patates, sivri biber, limon, ayva, çarliston biber ve elma ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde; patates ürününün, İzmir ili Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren hal içi tüccardan 5 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 28,99 TL’den sunulduğu, sivri biber ürününün, Antalya ili Serik ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 50 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 249,99 TL’den sunulduğu, limon ürününün, Muğla ili Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 18 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 129,95 TL’den sunulduğu, ayva ürününün İran’dan ithal edilerek İzmir’de faaliyet gösteren hal içi tüccardan 30 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 225 TL’den sunulduğu, çarliston biber ürününün, Antalya ili Finike ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 48 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 199 TL’den sunulduğu, sivri biber ürününün, Antalya ili Elmalı ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 50 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 389,95 TL’den sunulduğu, golden elma ürününün, Balıkesir ili Gönen ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 30 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 99,99 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen işletmeler tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir" denildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten ateşkes sonrası altın alacaklara kritik uyarı!
İslam Memiş'ten ateşkes sonrası altın alacaklara kritik uyarı!
İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi!
İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi!
Okulda skandal görüntüler: Ders sırasında sınıfı basan veli hakaret yağdırdı
Okulda skandal görüntüler: Ders sırasında sınıfı basan veli hakaret yağdırdı
Survivor güzel isminin ''ilişkideki beklentilerim'' kriterleri ''pes'' dedirtti!
Survivor güzel isminin ''ilişkideki beklentilerim'' kriterleri ''pes'' dedirtti!
Rize'de sürpriz keşif.. Toprak altından 200 yıllık hazine bulundu!
Rize'de sürpriz keşif.. Toprak altından 200 yıllık hazine bulundu!
Gece başlayıp, saatlerce sürecek: İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi
Gece başlayıp, saatlerce sürecek: İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi
''Manisa'' sözünü tutmayan Çinli otomotiv devine tarihi ceza yolda!
''Manisa'' sözünü tutmayan Çinli otomotiv devine tarihi ceza yolda!
Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alkollü trafik canavarı aracını bırakıp koşarak kaçmaya çalıştı! Alkollü trafik canavarı aracını bırakıp koşarak kaçmaya çalıştı! Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Fırtınada akılalmaz anlar! Kuvvetli fırtına dev çatıyı kağıt gibi havalandırdı! Fırtınada akılalmaz anlar! Kuvvetli fırtına dev çatıyı kağıt gibi havalandırdı! Bir CHP'li belediye başkanı daha gözaltında! Bir CHP'li belediye başkanı daha gözaltında! Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Epilepsi krizi geçiren sürücü ortalığı savaş yerine çevirdi Epilepsi krizi geçiren sürücü ortalığı savaş yerine çevirdi APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek! APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek!
Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu! Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu! Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: 3 günde tam 120 farklı tür kamerada! Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: 3 günde tam 120 farklı tür kamerada! Yapay zeka teknolojisinin yakın tarihli gizli tehdidi ortaya çıktı: Uzmanlardan Korkutan Uyarı Yapay zeka teknolojisinin yakın tarihli gizli tehdidi ortaya çıktı: Uzmanlardan Korkutan Uyarı Doğum izni, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi ve sosyal destek ödemelerinde yeni düzenleme Doğum izni, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi ve sosyal destek ödemelerinde yeni düzenleme