Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar!

Ticaret Bakanlığı, İzmir’deki marketlerde yürüttüğü denetimlerin sarsıcı sonuçlarını paylaştı. Halden 5 TL’ye alınan patatesin 29 TL’ye, 50 TL’lik sivri biberin ise tam 390 TL’ye satıldığı ortaya çıktı. Tedarik zincirindeki haksız kazancı tek tek listeleyen Bakanlık, haksız fiyat artışı yapan işletmeleri kurula sevk etti. İşte İzmir’deki marketlerde el yakan o fiyat listesi ve uygulanan yaptırımlar...

Ticaret Bakanlığı, İzmir’de faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde gerçekleştirdiği piyasa gözetim denetimlerinin ardından şoke eden verileri kamuoyuyla paylaştı.

Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden yapılan incelemelerde, temel gıda ürünlerinde tarladan rafa gelene kadar fahiş kar oranları uygulandığı belgelendi.

Bakanlık tarafından paylaşılan veriler, İzmir’deki tüketicinin karşı karşıya kaldığı fiyat uçurumunu gözler önüne serdi. İşte denetimlerde tespit edilen o çarpıcı farklar:

Sivri Biber: Antalya Elmalı'daki komisyoncudan 50 TL'ye alınan ürün, İzmir'deki markette tam 389,95 TL'ye satılıyor!

Patates: Ödemiş'teki tüccardan 5 TL'ye alınan ürün, tüketicinin karşısına 28,99 TL olarak çıkıyor.

Ayva: İthal edilerek halden 30 TL'ye alınan ürünün satış fiyatı tam 225 TL!

Limon: Muğla Dalaman'dan 18 TL'ye tedarik edilen ürün, rafta 129,95 TL'ye ulaşıyor.

Elma: Balıkesir Gönen'den 30 TL'ye alınan Golden elmanın fiyatı ise 99,99 TL olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; İzmir ilimizde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirilmiş; patates, sivri biber, limon, ayva, çarliston biber ve elma ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde; patates ürününün, İzmir ili Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren hal içi tüccardan 5 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 28,99 TL’den sunulduğu, sivri biber ürününün, Antalya ili Serik ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 50 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 249,99 TL’den sunulduğu, limon ürününün, Muğla ili Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 18 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 129,95 TL’den sunulduğu, ayva ürününün İran’dan ithal edilerek İzmir’de faaliyet gösteren hal içi tüccardan 30 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 225 TL’den sunulduğu, çarliston biber ürününün, Antalya ili Finike ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 48 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 199 TL’den sunulduğu, sivri biber ürününün, Antalya ili Elmalı ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 50 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 389,95 TL’den sunulduğu, golden elma ürününün, Balıkesir ili Gönen ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 30 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 99,99 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen işletmeler tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir" denildi.

