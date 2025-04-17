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Bakanlık Nisan ayının mide bulandıran ''ifşa'' listesi güncellendi

Bakanlık Nisan ayının mide bulandıran ''ifşa'' listesi güncellendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Nisan ayında da yine onlarca yeni gıda ürünü eklendi..

Haber3.com'dan Serhan Işılay'ın haberine göre

Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği Nisan ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Nisan 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.Bakanlık Nisan ayının mide bulandıran ''ifşa'' listesi güncellendi - Resim : 12Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 17 Nisan itibariyle güncellediği listelerde ayçekirdeğinden peynir çeşitlerine, dana kıymadan dana etine, kavurmadan acukaya, toz kırmızı biberden sumağa, yoğurttan bitkisel yağa, tereyağından sucuğa, zeytinyağından nar ekşisine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

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Etiketler tarım ve orman bakanlığı Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi
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