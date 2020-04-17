Bakanlık o firmaları ifşa etti ! İşte firmaların listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünleri listesi açıklandı. Bakanlık tarafından 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyu ile paylaşılırken halk sağlığını tehlikeye atan firmalar ifşa edildi. Böylelikle, 2012 yılından bu yana 1509 firmaya ait toplamda 3356 ürün ifşa edilmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda ülkedeki gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

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HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' ve bu kanun kapsamında hazırlanan, 'Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'e vurgu yapılan açıklamada; "Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgelerin kamuoyuna sunulduğu belirtildi.

45 FİRMAYA AİT 55 PARTİ ÜRÜN

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen denetimlerde tespit edilen 45 firmaya ait 55 parti ürünün bakanlık web sitesinde yayınlandığı ifade edilen açıklamada, 2012 yılından bu yana toplam 1509 firmaya ait 3356 parti ürünün tüketicilerin bilgisine sunulduğu kaydedildi.