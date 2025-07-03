  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık uyardı! Dolandırıcıların yapay zekalı yeni tuzağına dikkat

Bakanlık uyardı! Dolandırıcıların yapay zekalı yeni tuzağına dikkat

Bakanlık uyardı! Dolandırıcıların yapay zekalı yeni tuzağına dikkat
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, yapay zeka ile hazırlanan sahte yatırım içeriklerinde artış yaşandığını belirterek, dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yapay zeka araçlarıyla dijital mecralarda dolaşıma sokulan sahte videolarla, kamuoyunda güven oluşturmuş kişiler tarafından yatırım tavsiyesi verildiği izlenimi oluşturmak suretiyle yapılan paylaşımlar dolandırıcılık girişimleridir. Bu tür paylaşımlara itibar edilerek yaşanan kayıplardan doğan mağduriyetler nedeniyle Ticaret Bakanlığımıza yapılan şikayetlerde artış yaşanmaya başlamıştır. Şikayet başvurularında; yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaatleri sunulduğu, FOREX, halka arz ve kripto varlık yatırımı yapıldığı izlenimi verildiği, kamu kurumlarının, uluslararası yatırım kuruluşlarının isim ve logolarının kullanıldığı, yurt dışı menşeili telefon numaraları, internet siteleri ve mobil uygulamaların, kamuoyunda tanınan kişilerin isimleri, fotoğrafları ve videolarının yapay zekayla oluşturulmuş ilan ve reklamlarda kullanıldığı, çeşitli sosyal medya veya diğer mecralarda verilen reklam ve ilanlarda detaylı bilgilerin sosyal mesajlaşma platformlarında verildiğine yönelik beyanların yer aldığı, sosyal mesajlaşma platformlarında, kendini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerin, paylaşılan hesap numaralarına para yatırılması yönünde telkinde bulunduğu, ilk başta küçük tutarlarda menfaat sağlansa da sonrasında kişilerden daha yüksek tutarlarda para yatırılmasının talep edildiği, hatta bu amaçla kişilerin kredi kullanmaya teşvik edildiği ifade edilmiştir" denildi.

Bu gibi yatırım dolandırıcılıklarına maruz kalmamak adına dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin, "Şüpheli telefon aramalarına ve sosyal medya içeriklerine karşı dikkatli davranılması, herhangi bir hesaba para yatırılmasına ilişkin taleplerin dikkate alınmaması, mağdur olunması halinde para yatırılması istenen hesaplara ait IBAN numarası ya da iletişime geçilen telefon numarası veya internet siteleri bilgileri belirtilerek ilgili kurumlara bildirilmesi önem arz etmektedir. Diğer taraftan; Ticaret Bakanlığımız sorumlu olduğu mevzuat kapsamında tüketicilere yönelik bu tür aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalarla mücadelesini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. 

DHA

text-ad
Etiketler yapay zeka dolandırıcı ticaret bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memurun Temmuz zam oranı belli oldu Emekli ve memurun Temmuz zam oranı belli oldu Erzurum'da 4.1'lik depremin ardından ikinci deprem Erzurum'da 4.1'lik depremin ardından ikinci deprem ENAG Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi; iflas etti! Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi; iflas etti! Toprağa gömülü halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar Toprağa gömülü halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar Gece vakti denizde can pazarı: Ölü ve kayıplar var Gece vakti denizde can pazarı: Ölü ve kayıplar var İran yeniden hava sahasını kapattı İran yeniden hava sahasını kapattı İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı Evde bakım ücreti, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı... Hepsi değişti! Evde bakım ücreti, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı... Hepsi değişti!
Memurların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı Memurların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı Enflasyon açıklandı; Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu TÜİK Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı 26 ildeki ankette CHP'den AK Parti'ye rekor fark! 26 ildeki ankette CHP'den AK Parti'ye rekor fark! Rize'ye giderken düşen uçağın enkazı bulundu Rize'ye giderken düşen uçağın enkazı bulundu Transferi yılan hikayesine dönen Osimhen'in yeni takımını duyurdular Transferi yılan hikayesine dönen Osimhen'in yeni takımını duyurdular Çeşme'de alevler geceyi aydınlattı: 3 mahalle boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı Çeşme'de alevler geceyi aydınlattı: 3 mahalle boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı Resmi Gazete'den ''Bahçeli'' çıktı Resmi Gazete'den ''Bahçeli'' çıktı Eyvah eyvah! Bazı illerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak Eyvah eyvah! Bazı illerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak Bedelli askerlik ücretine 37 bin liralık zam! Bedelli askerlik ücretine 37 bin liralık zam!