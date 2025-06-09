  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık uyardı: Sahte yetkili servis tuzağına dikkat

Bakanlık uyardı: Sahte yetkili servis tuzağına dikkat

Bakanlık uyardı: Sahte yetkili servis tuzağına dikkat
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, kendilerini yetkili servis gibi tanıtarak tüketicileri mağdur edenlere karşı uyarıda bulunarak, ''İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu firma resmi internet sitesi veya Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden doğrulanmalıdır'' dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başta klima olmak üzere birçok elektronik ürün grubunda bakım, onarım ve montaj hizmetlerine olan ihtiyacın arttığı belirtilerek, "Bu hizmetleri almak isteyen tüketiciler ise genellikle internet arama motorları üzerinden yetkili servislere ulaşmayı tercih etmektedir. Bazı kişi veya firmalar, bu durumu kendi lehlerine çevirerek, sponsorlu reklamlar aracılığıyla arama sonuçlarında üst sıralarda görünmektedir. Ayrıca üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtmakta ve tüketicileri mağdur edebilmektedir. Bu tür sahte servis uygulamaları, tüketiciler açısından ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Tüketicilerimizin bu tür aldatıcı uygulamalardan zarar görmemesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen SERBİS 'www.servis.gov.tr' sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yetkili servis hizmeti alınmadan önce; ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir, internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır. Tüketicilerimiz, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler" ifadelerine yer verildi. 

DHA

text-ad
Etiketler ticaret bakanlığı sahte yetkili servis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış geri dönüyor Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış geri dönüyor UEFA Uluslar Ligi'nde nefes kesen final! UEFA Uluslar Ligi'nde nefes kesen final! Boşanmak isteyen öğretmenin hayatı kabusa döndü Boşanmak isteyen öğretmenin hayatı kabusa döndü Mantar toplarken kayboldu, acı haber geldi Mantar toplarken kayboldu, acı haber geldi Ferdi Zeyrek'in ağır yaralandığı olayda bilirkişi raporu çıktı Ferdi Zeyrek'in ağır yaralandığı olayda bilirkişi raporu çıktı Şafak Sezer'den CZN Burak'a soğuk duş! Şafak Sezer'den CZN Burak'a soğuk duş! AK Partili Külünk, Abdullah Gül'e böyle seslendi: ''Erdoğan'a karşı düello istiyorsan...'' AK Partili Külünk, Abdullah Gül'e böyle seslendi: ''Erdoğan'a karşı düello istiyorsan...'' Ali Koç'tan sert sözler: ''Aşağılık, ciğeri beş para etmez insanlar...'' Ali Koç'tan sert sözler: ''Aşağılık, ciğeri beş para etmez insanlar...'' Gidecek mi, kalacak mı derken... Victor Osimhen tercihini yaptı! Gidecek mi, kalacak mı derken... Victor Osimhen tercihini yaptı! Polis şüphe üzerine durdurdu, telefonundan çıkan video şoke etti Polis şüphe üzerine durdurdu, telefonundan çıkan video şoke etti
Emekli ve memurların yeni zam tablosu ortaya çıktı! 3 ihtimal var Emekli ve memurların yeni zam tablosu ortaya çıktı! 3 ihtimal var Sokak ortasında kanlı kavga: 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Sokak ortasında kanlı kavga: 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Şehit polis soruşturmasından Turbo Turabi çıktı! Şehit polis soruşturmasından Turbo Turabi çıktı! İsrail ordusundan Türklerin de bulunduğu gemiye baskın! İsrail ordusundan Türklerin de bulunduğu gemiye baskın! Türkiye'de yılan saldırısı bir can daha aldı Türkiye'de yılan saldırısı bir can daha aldı Tekne turunda tatilcilere büyük sürpriz! Tekne turunda tatilcilere büyük sürpriz! Zenginler servetine servet kattı: Paranın yüzde 78'i 2.1 milyon kişinin elinde! Zenginler servetine servet kattı: Paranın yüzde 78'i 2.1 milyon kişinin elinde! Bayramda yollar yine kan gölü: Onlarca ölü, binlerce yaralı var Bayramda yollar yine kan gölü: Onlarca ölü, binlerce yaralı var Osimhen'den ret yiyen Al-Hilal Fenerbahçeli yıldızı listeye aldı Osimhen'den ret yiyen Al-Hilal Fenerbahçeli yıldızı listeye aldı Son ankette çarpıcı fark! Erdoğan zirveyi kaybetti Son ankette çarpıcı fark! Erdoğan zirveyi kaybetti