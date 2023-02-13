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Bakanlık yıkılması gereken bina sayısını açıkladı

Bakanlık yıkılması gereken bina sayısını açıkladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde 33 bin 143 binada ağır hasar tespit edildiğini açıkladı. Bu binaların acilen yıkılması gerektiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 236 bin binada hasar tespit çalışması yaptı.

Ağır hasarlı binaların yanı sıra 6 bin 849 binanın orta hasarlı, 59 bin 995 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 535 bin binada hasar meydana gelmedi.

Etiketler kahramanmaraş deprem ağır hasarlı bina hasar tespit
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