Bakanlıktan 3 yılda 193 soruşturma

İnca ayrıca 2013 yılında Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısının 39 bin 890 iken, 2018 yılında bu sayının 268 bine ulaştığını, 3 Temmuz 2019 itibarıyla 2019 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısının ise 143 bin 581 olduğunu ve bu rakamın büyüyerek devam ettiğini ifade etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonu bilgilendiren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kolluk birimlerinden 465 bin 384 personelin görev yaptığını, yıllık ortalama 2 milyon 700 bin işlemin tesis edildiğini söyledi. İnce, insan hakları ihlali anlamına gelecek konularda, 2016 yılından bugüne kadar 193 kolluk personeline disiplin soruşturması yapıldığını belirterek, soruşturmalar sonucunda gerekli disiplin cezalarının verildiğini kaydetti. Terör ve Terörle Mücadelede Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında zararların karşılanmasına yönelik 475 bin 343 başvurunun yapıldığını ve bu başvurulardan 439 bin 174’ünün sonuçlandırıldığını kaydeden İnce, sonuçlandırma oranının ise yüzde 93 olarak gerçekleştiğini söyledi. İnce, bu başvurular neticesinde vatandaşlara 4 milyar 569 TL tazminat ödendiğini belirterek, “Hendek ve barikat operasyonları neticesinde zarar gören bina sahiplerine 23 bin 257 adet konut yaptırılarak teslim edilmektedir” dedi.



