Bakanlık'tan 30 kuruma evet, Atatürk'ün mirasına hayır!

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), ürettiği süt, peynir, bal, dondurma gibi ürünleri, kamu kurumlarına doğrudan satmak istedi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı “İstisnaların genişlemesine yol açar'' diyerek bu talebi reddetti.

AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım, “Bu konuda mevzuat değişikliği istedik ama olumsuz görüş geldi'' dedi. Daha önce ÇAYKUR ile Et ve Süt Kurumu dahil 30 ayrı kuruma bu ayrıcalık tanınmıştı. Yasada istisna getirilen kuruluşların listesi harflerle ifade ediliyor. Alfabedeki 29 harf bittiği için 30'uncu istisna (aa) olarak yazıldı. Ama AOÇ'a bu hak tanınmadı. AOÇ ürettiği malını kamuya satmak için ihalelere girmek zorunda bırakıldı.

ATATÜRK OLDUĞU İÇİN Mİ?

Konuyu TBMM KİT Komisyonu gündemine getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Atatürk, kendi parasıyla aldığı araziyi bağışladığında 55 bin dekardı. Satıla satıla 22 bin dekara düştü. Neden Atatürk'ün mirasının büyümesi istenmiyor? 30 kurum istisna kapsamında ama AOÇ'a ‘Olmaz' deniyor. Kurumun isminde Atatürk olduğu için mi?'' diye sordu.

AOÇ ÜRÜNLERİ MECLİS LOKANTASINDA BİLE YOK

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer “Et ve Süt Kurumu ya da ÇAYKUR, istediği kamu kurumuna doğrudan mal ve hizmet verebiliyor. AOÇ yapamıyor'' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu “İstisnaları düzenleyen yasa maddesinde (Z) harfine geldik, her yere istisna tanınıyor, ama AOÇ'a yok'' yorumunu yaptı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya “AOÇ'un ürünleri Meclis lokantasında bile yok'' derken, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel “Bakan değişti, umudum var'' ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Çağlar Kaya “İstisnaların kapsamının genişleyebileceği çekincesiyle Bakanlığımızın görüşü olumsuz'' dedi. TBMM KİT Komisyonu, AOÇ'un da istisna kapsamına alınması için hükümete tavsiyede bulunma kararı aldı.