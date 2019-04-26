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  3. 26 Nisan 2019 18:09

Bakanlık'tan acı haber: 1 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki tatbikatlarda meydana gelen kazada 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan acı haber: 1 askerimiz şehit
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” diye ifadelerde bulunuldu.

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