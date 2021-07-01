Bakanlık'tan açıklama: Elmalı Davası'nda yeni gelişme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da istismara uğrayan iki çocuğun devlet koruması altına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız.

ELMALI DAVASI OLAYI NEDİR?

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.