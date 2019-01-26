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Bakanlık'tan flaş açıklama ! Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı
26 Ocak 2019 17:23
Bakanlık'tan flaş açıklama ! Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur.
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Medya
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Televizyon
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Radyo
Dergi
İnternet
Polemik
Sağlık
Sağlık
Cinsellik
Beslenme
Kanser
Alzheimer
Kadın
Kadın
Moda
İndirim
Güzellik
Kadın Sağlığı
İlişki
Evlilik
Bebek
Lezzet
Mücevher
İş'te Kadın
Ailem
Yemek Tarifleri
Dekorasyon
Babalar Günü
Shopping Fest
Kültür Sanat