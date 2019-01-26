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BAKANLIK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA ! KUZEY IRAK'TAKİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI
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  2. Güncel
  3. 26 Ocak 2019 17:23

Bakanlık'tan flaş açıklama ! Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur.

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