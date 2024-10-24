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Bakanlık'tan gıdada yeni ifşalar geldi: Bu sefer de sucuk, kaşar, ezme ve yağ...

Bakanlık'tan gıdada yeni ifşalar geldi: Bu sefer de sucuk, kaşar, ezme ve yağ...
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalara yer verdiği güncel listesini paylaştı. Son paylaşılan listede, ısıl işlem görmüş et sucukta dil, piliç sucukta ise kanatlı eti tespit edildi.

Taklit ve hileli gıda listeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hemen hemen her gün güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil ediliken üreticileri de açıklandı. Son testlerde ısıl işlem görmüş et sucukta dil, piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, kaşarda bitkisel yağ, haşhaş ezmesinde yer fıstığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap ve sucuk gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalara yer verdiği güncel listesini paylaştı. Son paylaşılan listede, ısıl işlem görmüş et sucukta dil, piliç sucukta ise kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalara yer verdiği güncel listesini paylaştı. Son paylaşılan listede, ısıl işlem görmüş et sucukta dil, piliç sucukta ise kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalara yer verdiği güncel listesini paylaştı. Son paylaşılan listede, ısıl işlem görmüş et sucukta dil, piliç sucukta ise kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalara yer verdiği güncel listesini paylaştı. Son paylaşılan listede, ısıl işlem görmüş et sucukta dil, piliç sucukta ise kanatlı eti tespit edildi.

Etiketler sucuz ezme yağ kanatlı eti kaşar peynir kaşar peyniri taklit tahsis Gıda skandal liste
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