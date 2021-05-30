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Bakanlık'tan İstanbul'da koronavirüs tedbir ve yasağı tanımayan etkinlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin Üsküdar Belediyesi’ne ait teknede, İstanbul Boğazı’nda fasıl havasında organizasyon düzenlediği ortaya çıktı. Salgın kurallarının ihlal edildiği, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüntülere tepki yağdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne ait Valide Sultan Gemisi’nde 29 Mayıs tarihinde eğlence düzenlendi.

Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezleri personelinin katıldığı organizasyon fasıl havasında geçti. Yemek servisinin yapıldığı müzikli etkinlikte sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüldü. Salgın kurallarının ihlal edildiği etkinliğin görüntüleri katılımcılar tarafından paylaşıldı.

Etkinliğin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği İstanbul’un Fethi yıl dönümü kutlamalarının 3. günü kapsamında olduğu öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı önceki günlerde Sultanahmet Meydanı’nda konserler düzenledi.

 

Etiketler Gençlik ve Spor Bakanlığı etkinlik eğlence istanbul boğazı skandal
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