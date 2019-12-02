  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Aralık 2019 21:05

Bakanlık'tan kaybolan 2 dağcı hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı, Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, dağcıları arama ekibine 1 Jandarma helikopterinin katıldığ ıbelirtildi.

Bakanlık'tan kaybolan 2 dağcı hakkında açıklama
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İçişleri Bakanlığı'ndan Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin yapılan açıklamada "Gece saatlerine kadar sürdülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir" denildi.

İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama:

Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1.Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dağcı , içişleri bakanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM