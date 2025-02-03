Bakanlıktan Kızılcık Şerbeti'ne ''köpeklerden bulaşan hastalık'' yalanlaması

Sağlık Bakanlığı, Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Köpeklerden insanlara hastalık bulaşmaz" ifadesinin yanlış olduğunu belirterek kuduz ve diğer hastalıklara karşı uyardı.

Sağlık Bakanlığı, Kızılcık Şerbeti'ndeki köpeklerle ilgili repliğe sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sağlık

Bakanlığı Çözüm Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda köpeklerden insanlara geçen hastalıklar da sıralandı.

İşte bakanlık tarafından yapılan açıklama:

"Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide 'Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.' şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!

Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir.

Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir.

Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır.

Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir."