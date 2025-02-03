  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlıktan Kızılcık Şerbeti'nde gündem olan ifadeler sonrası jet açıklama

Bakanlıktan Kızılcık Şerbeti'ne ''köpeklerden bulaşan hastalık'' yalanlaması

Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı, Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Köpeklerden insanlara hastalık bulaşmaz" ifadesinin yanlış olduğunu belirterek kuduz ve diğer hastalıklara karşı uyardı.

Sağlık Bakanlığı, Kızılcık Şerbeti'ndeki köpeklerle ilgili repliğe sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sağlık

Bakanlığı Çözüm Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda köpeklerden insanlara geçen hastalıklar da sıralandı.

Sağlık Bakanlığı, Kızılcık Şerbeti dizisindeki

İşte bakanlık tarafından yapılan açıklama:

"Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide 'Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.' şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!

Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir.

Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir.

Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır.

Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir."

Sağlık Bakanlığı, Kızılcık Şerbeti dizisindeki

 

Etiketler Sağlık Bakanlığı kızılcık şerbeti sağlık bakanlığısağlık bakanlığı çözüm merkezi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
7 katlı rezidansta yangın çıktı, çok sayıda kişi mahsur kaldı! 7 katlı rezidansta yangın çıktı, çok sayıda kişi mahsur kaldı! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray ortalığı karıştırdı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray ortalığı karıştırdı Ekranların olaylı dizisi Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu Ekranların olaylı dizisi Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu ENAG yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı Şakir Paşa Ailesi'nde kayınpeder Şakir Paşa ile gelin Aniesi'nden tepki çeken sahne Şakir Paşa Ailesi'nde kayınpeder Şakir Paşa ile gelin Aniesi'nden tepki çeken sahne Survivor Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu ? Survivor Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu ? TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi Erdoğan gençlere ''yalvardı'': ''Rica ediyorum, adeta yalvarıyorum'' Erdoğan gençlere ''yalvardı'': ''Rica ediyorum, adeta yalvarıyorum'' Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak... Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak...
''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 2 kişi tutuklandı! ''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 2 kişi tutuklandı! Ankara'da dehşet: Köpeğiyle yürüyen genç kızı darbedip kaçırmak istedi! Ankara'da dehşet: Köpeğiyle yürüyen genç kızı darbedip kaçırmak istedi! ''7 büyüklüğünde depremler olabilir'' deyip Türkiye'nin 3 noktası için tsunami uyarısı yaptı ''7 büyüklüğünde depremler olabilir'' deyip Türkiye'nin 3 noktası için tsunami uyarısı yaptı İslam aleminin en kutsal ayı Ramazan geliyor... 2025 yılı fitre bedeli belli oldu İslam aleminin en kutsal ayı Ramazan geliyor... 2025 yılı fitre bedeli belli oldu Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT 47 evladımızı şehit eden haini Suriye'de öldürdü! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT 47 evladımızı şehit eden haini Suriye'de öldürdü! Turizm başkentimizde tescilli tarihi evdeki alevler geceyi gündüze çevirdi! Turizm başkentimizde tescilli tarihi evdeki alevler geceyi gündüze çevirdi! Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan olay olacak bebek katili iddiası Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan olay olacak bebek katili iddiası Enflasyon açıklandı; Şubat ayı kira tavan zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Şubat ayı kira tavan zam oranı belli oldu Sokak ortasında genç kızlara silahlı saldırı! Sokak ortasında genç kızlara silahlı saldırı! Beyaz Saray Beyaz Saray olalı böylesini görmemişti! Beyaz Saray Beyaz Saray olalı böylesini görmemişti!