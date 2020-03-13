Bakanlık'tan koronavirüs önlemleri: ''Törenlere misafir alınmayacak''

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Yemin törenlerine aileler alınmayacak. Tüm personelin geçici yurt dışı ziyaretleri ertelendi. Hafta sonu izinleri ertelendi. Girişler termal kameralarla tecrit edildi.

Personele gerekli eğitim verildi. Virüsün İran'da gelmesiyle sınırda görev alan hudut birliklerimizin yeterli sayıda koruyucu elbise ve maske eldiven ile teçhizi sağlandı. MSB bu salgına karşı teyakkuz halindedir. Uluslararası tatbikatlarla ilgili değerlendirmeler devam ediyor. Ağır bir tabloyla karşılaşırsak NATO görevlerinden gelen askerler için karantina süreci olabilir."

Ayrıca, askere yeni alınacaklar için bir tedbir uygulanmayacağı Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

RUS ASKERİ HEYETİYLE GÖRÜŞMELER

Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir." denildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde devam etti:

"Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi."

FETÖ İLE MÜCADELE

MSB tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor." denildi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Ayrıca güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor. Buralardan ağır silahların çekilmesi söz konusu değil." denildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi.