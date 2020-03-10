Bakanlıktan kritik koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya üzerinde 4 binden fazla insanın ölmesine sebep olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 'uluslararası katılımlı organizasyonların ertelenmesi' çağrısında bulundu.

Bakanlıktan ilgili kurumlara gönderilen metinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiyeleri de dikkate alınarak gerekli önlemlerin alındığı belirtilirken, Bilim Kurulu'nun dün düzenlenen toplantıda 'uluslararası katılımlı toplantıların ertelenmesi' tavsiyesinde bulunduğu aktarıldı.

Tavsiyenin tüm bakanlıklara, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlükleri'ne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe imzasını taşıyan metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (Covid-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde Dünya Sağlık örgütünün (DSÖ) önerileri de dikkate alınarak gerekli önlemler alınmaktadır. Bilindiği üzere hastalık dünyada yayılmaya devam etmektedir ve yüzden fazla ülkede hastalık bildirimi yapılmıştır.

"Hastalığın ülkemize yayılımının önlenmesi amacıyla Bilim Kurulu konuyla ilgili düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Bilim Kurulumuzun 09.03.2020 tarihli toplantısında uluslararası katılımlı organizasyonlar ve bu toplantılara katılımların COVID-19 salgınının sonlanmasına kadar ertelenmesi tavsiye edilmiştir. Konuyla ilgili tüm kurum, kuruluş, organizasyon ve derneklerin bilgilendirilmesi hususunda; gereğini ve bilgilerini arz/rica ederim."