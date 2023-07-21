Bakanlıktan öğrenciler için tercih rehberi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 tercih dönemindeki öğrenciler için tercih rehberi yayımladı.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin tercih dönemleri başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da öğrencilerin üniversite tercihlerini kolaylaştırmak ve onlara yol göstermek amacıyla üniversite tercih rehberi yayımladı. Rehberde, özellikle teknoloji alanında tercih yapmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunuldu. 'https://sanayi.gov.tr/tercih-rehberi' internet adresinden ulaşılan rehberde; destek verilen teknoloji tabanlı girişimler, patent tescili bulunan kişilerin mezuniyet alanları, Ar-Ge merkezlerinde desteklenen Ar-Ge personelinin mezuniyet alanları, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi 2022 yılı sonuçları gibi verilere yer verildi.

'ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİ BİZZAT ZİYARET EDİN'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Kacır, yayımlanan tercih rehberi ile bakanlığın öğrencilere destek olmayı amaçladığını belirterek, "Lütfen sadece tercih kılavuzlarına, taban puanlara ve sıralamalara bakarak karar vermeyin. Tercih etmeyi düşündüğünüz üniversiteleri, bölümleri mutlaka bizzat ziyaret edin. Mezunu olmayı hayal ettiğiniz bölümde eğitim görmüş kişilerle iletişime geçmeye çalışın. Araştırma merkezlerini ve enstitüleri, teknoparkları, Ar-Ge ve tasarım merkezlerini görmeyi ihmal etmeyin" dedi.

'GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gençlerin, gelecekleri adına en doğru kararı vereceğinden şüphesi olmadığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Sizlerden beklentimiz, dünyanın değişimine öncülük edeceğiniz işlere imza atma iddiasından ve hayallerinizden asla vazgeçmemenizdir. Kararınız ne olursa olsun, 'Milli Teknoloji Hamlemizin' en önemli unsuru olan siz gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizden emin olmanızı isterim. Ülkemizi müreffeh ve tam bağımsız yarınlara taşıyacağınız inancıyla, sizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."