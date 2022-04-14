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Bakanlık'tan Ramazan Bayramı düzenlemesi

Bakanlık'tan Ramazan Bayramı düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tren seferlerine ramazan bayramı dolayısıyla düzenleme getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca tren seferlerine ramazan bayramı düzenlemesi getirildi.

Bayram yoğunluğuna karşı ek seferlerle önlem alındı. Ramazan bayramında trenlerde 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı sağlanırken, biletlerin ise yarından itibaren satışa çıkarılacağı duyuruldu.

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Etiketler bakanlık tcdd tren seferleri bayram ramazan bayramı
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