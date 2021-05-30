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Bakanlıktan, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliği iddialarıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliği iddialarıyla ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün kıyısındaki bir bölgede oluşan sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama yapıldı.

Salda Gölü'nün bugünkü ve iki yıl önceki fotoğraflarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salda Gölü kıyısında oluşan renk değişikliği göl çevresindeki çamlık ve sazlık alanlarda polenlerden ve ağaç birikintilerinden kaynaklanmaktadır. Polen patlamaları, bahar aylarında yaşanan doğal bir süreçtir. Mevsimsel olan görüntü her yıl dönemsel olarak gerçekleşmektedir.

Salda Gölü'nde bilim insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte uluslararası düzeyde katılımcı ve şeffaf bir koruma çalışması yürütülmektedir. Göl kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddialar tamamen asılsızdır."

Öte yandan, Bakanlığın sosyal medya hesabından "Salda hep güzel kalacak" mesajıyla Salda Gölü'nün eski ve yeni haline ilişkin bir de video paylaşıldı.

Etiketler iddia bakanlık salda gölü
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