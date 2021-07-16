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Bakanlıktan şehirler arası yolculuk yapacaklara uyarı

Bakanlıktan şehirler arası yolculuk yapacaklara uyarı

Sağlık Bakanlığınca, şehirler arası toplu taşıma araçlarında Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı video hazırlandı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarında Kovid-19'a karşı yapılması gerekenler yer aldı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

Araca binerken ve araçtan inerken en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin belirtildiği videoda, yolculuk süresince maskenin çıkarılmaması uyarısında bulunuldu.

Videoda, araçlarda mümkün olduğunca az yere dokunulması gerektiği ifade edilerek şu uyarılara yer verildi:

"Yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun. Ellerinizi yıkayamadığınız durumlarda bu el antiseptiğini kullanın. Yolculuğunuz 2 saatten kısa sürecekse su hariç hiçbir şey yiyip içmeyin. Müzik ve televizyon yayını olan araçlarda kendinize ait kulaklık kullanın."

Etiketler şehirlerarası yolculuk uyarı
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