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Bakanlıktan sosyal medyayı sallayan ''rakı ve şarap''lı reklam filmi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY, yurt dışında yayınlanmak üzere sosyal medyada çok konuşulan bir reklam filmi hazırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY, yurt dışında yayınlanmak üzere ortak reklam filmi hazırladı.

Youtube'da da yayınlanan reklam filminde rakı ve şarap görüntülerinin bulunduğu sahneler yer aldı.

Yaşam tarzlarına müdahale eden AKP'nin alkol üzerine yaptırımları sürerken yurt dışında yayınlanan reklam filminde rakı ve şarap tüketilen masa görüntülerinin yer alması AKP'nin turizmden gelmesi beklenen gelir için uyguladuğu çifte standardı gözler önüne serdi. 

 

Reklam filmi Youtube'da A delicious day in "İstanbul | Go Türkiye" başlığı ile yayınlandı. 

Etiketler şarap rakı bakanlık reklam filmi
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