  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık'tan ''sosyal risk haritası'' çalışması: Yüzlerce hane ve aile mercek altında!

Bakanlık'tan ''sosyal risk haritası'' çalışması: Yüzlerce hane ve aile mercek altında!
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelindeki 35 sosyal risk haritasından 11'ini tamamladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla hayata geçen proje, hanelerin ekonomik ve psikososyal risk puanlarını çıkararak "sorun ortaya çıkmadan müdahale" dönemini başlatıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Risk Haritaları kapsamında hazırlanacak 35 haritadan 11’i için çalışmalar tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatı ile başlayan proje kapsamında hane düzeyinde sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergelerin analiz edilerek hane bazlı sosyal risk puanları oluşturuldu. Bu puanların, mevcut durumu tespit etmenin yanı sıra sosyal risklerin erken belirlenmesine ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Elde edilen veriler doğrultusunda 'Aile Rehberi' ve 'Çocuklar Güvende' dijital takip sistemleri kapsamında yeni bir uygulama süreci başlatılacak. Bu kapsamda, farklı bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde risk düzeyi yüksek hanelere yönelik bütüncül destek mekanizmaları devreye alınacak.

Sosyal Risk Haritası Nedir? Sosyal Risk Haritası; bireylerin karşılaşabileceği risklerin coğrafi düzeyde görselleştirildiği bir veri tabanıdır. Kadına yönelik şiddetten, çocukların korunmasına kadar pek çok sosyal olgu bu sistem üzerinden anlık olarak izlenebilmektedir.

Dijital takip sisteminin ilk uygulanacağı iller arasında Gaziantep, Manisa, Niğde, Van, Sinop, Edirne, Aksaray, Adana, İzmir, Afyonkarahisar ve Trabzon yer alıyor. Yetkililer, sosyal risk haritalarının klasik sosyal yardım yaklaşımının ötesine geçerek veriye dayalı, hedef odaklı ve önleyici bir modelin temelini oluşturduğunu belirtti. Yeni dönemde eğitim, sağlık, istihdam ve yerel yönetimlerle entegre yürütülecek çalışmalarla ailelerin güçlendirilmesi ve çocukların korunması amaçlanıyor. Sosyal risk puanlarının sahaya yansımasıyla özellikle kırılgan gruplara yönelik erken müdahale kapasitesinin artırılması ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor. Bakanlık yetkilileri, illerde elde edilen deneyimlerin ardından modelin kademeli olarak tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacağını bildirdi.

SOSYAL RİSK HARİTALARI

Sosyal Risk Haritası, bireylerin ve toplumun karşılaşabileceği sosyal risklerin veri temelli olarak analiz edilip coğrafi düzeyde görselleştirildiği bir sistem olarak öne çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen bu haritalar; kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, engelli bakıma muhtaçlık gibi farklı sosyal olguların bütüncül şekilde izlenmesine imkan sağlıyor. Çalışma kapsamında 648 sosyal gösterge kullanılarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yapılıyor. Elde edilen veriler sayesinde kırılgan gruplar erken aşamada tespit edilerek koruyucu ve önleyici sosyal hizmet politikaları geliştiriliyor. Sosyal Risk Haritaları, klasik 'olay sonrası müdahale' anlayışının ötesine geçerek, riskler ortaya çıkmadan önce müdahale edilmesini hedefleyen bir erken uyarı sistemi işlevi görüyor. Bu yönüyle haritalar, sosyal hizmetlerin daha etkin, hedef odaklı ve kanıta dayalı şekilde yürütülmesine katkı sunuyor. (DHA)

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler aile ve sosyal hizmetler bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Sosyal Risk Haritası dijital takip
