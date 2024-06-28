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Bakırköy açıklarında bir gemi karaya oturdu

Bakırköy açıklarında bir gemi karaya oturdu
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Bakırköy açıklarında demirlemiş olan kuru yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri gemiyi kurtarma çalışmasına başladı.

Rusya’dan Tunus’a giden Lady Ayana isimli kuru yük gemisi, Bakırköy Yeşilköy açıklarında demirledikten sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri gemiyi kurtarma için çalışma başlattı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rusya’dan Tunus’a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma-10 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Etiketler gemi bakırköy açık
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