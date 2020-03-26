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  3. 26 Mart 2020 18:00

Bakırköy Adliyesi'nde ilk koronavirüs vakası !

Bakırköy Adliyesi’nde ilk koronavirüs vakası bir mahkemenin yazı işleri müdüründe tespit edildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından 6 mahkeme karantinaya alındı.

Bakırköy Adliyesi'nde ilk koronavirüs vakası !
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5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdüründe koronavirüs tespit edildi. Mahkemeyle irtibatlı diğer adliye personeline 14 gün idari izin verilirken, birçok mahkeme de karantinaya alındı.

Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan N.G.'ye koronavirüs tehşisi konulduğu öğrenildi.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı'nca, Bakırköy 5. Suh Hukuk Mahkemesi ile irtibat halinde bulunan 6. ve 10. sulh hukuk mahkemeleri, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği'yle ilgili tüm personel 14 gün süre ile idari izinli sayıldı.

MAHKEMELER KARANTİNAYA ALINDI

Söz konusu mahkemeler karantinaya alınırken, ilgili tüm hakim ve personein  İlçe Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği bildirildi. 

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