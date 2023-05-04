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Bakırköy Kent Konseyi ve İKKB İş birliği ile Eşitlik, Adalet, Kadının Soyadı paneli

Bakırköy Kent Konseyi ve İKKB İş birliği ile Eşitlik, Adalet, Kadının Soyadı paneli
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Bakırköy Kent Konseyi ve İKKB iş birliği ile Eşitlik, Adalet, Kadının Soyadı adlı panel İstanbul Bakırköy'de düzenlenecek.

Bakırköy Kent Konseyi, 6 Mayıs Cumartesi günü Eşitlik Adalet, Kadının Soyadı panelini gerçekleştirecek.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ve eşitliğe aykırı bulunarak iptal edilen Türk Medeni Kanunu'nun 187'inci Maddesi'ndeki 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir' hükmü sonrası gerçekleştirilen ilk panelin moderatörlüğünü Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Levent Küçük yapacak. 

Panelde İ.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir ile MEF Ü. Hukuk Fakültesi İKKB Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu konuşmacı, Bakırköy Kent Konseyi Kadın Hakları Çalışma Grubu'ndan da Tuba Kızılırmak Çakır sunum yapmak üzere katılacak.

 

Panel 6 Mayıs Cumartesi günü 13:30 - 15:00 saatleri arasında İstanbul Bakırköy Tarık Akan Konferans Salonu'nda gerçekleştirecek.

Panel saat 16:00'daki Gülizar Korosu konseriyle sona erecek.

Bakırköy Kent Konseyi ve İKKB iş birliği ile Eşitlik, Adalet, Kadının Soyadı adlı panel İstanbul Bakırköy'de düzenlenecek.

Etiketler Bakırköy Kent Konseyi Eşitlik Adalet Kadının Soyadı
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