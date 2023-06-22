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Baklava artık kiloyla değil, dilimle satılıyor

Baklava artık kiloyla değil, dilimle satılıyor
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İstanbul'da bazı tatlıcılarda baklava dilimle satılmaya başlandı. Bir dilim baklavanın 21 TL'ye satılması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kurban bayramı yaklaşırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı. Bir pastanede çekilen fotoğrafta, Türkiye'de evlere en fazla giren tatlılardan biri olan baklavanın artık dilimle satıldığı görüldü.

DİLİMİ 21 LİRAYA SATILIYOR
Fıstıklı baklavanın bir diliminin 21 TL'ye satıldığı görülürken; bir kısım kullanıcı durumu eleştirdi, bazı kullanıcılar ise her şeyin fiyatının arttığını belirterek bu fiyatın normal olduğunu ifade etti.

Etiketler baklava fiyatı dilimle baklava
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