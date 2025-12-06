Balayı hayali kurarken soluğu savcılıkta aldılar... Dolandırıcılardan ''pes'' dedirten tuzak

Denizli'de evlenme vaadiyle erkeklerden 5-10 bin ABD dolar talep ettikleri ve daha sonrasında da beğendirdikleri yabancı uyruklu kadınların kaçmasına sağlayan dolandırıcılar, JASAT ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayların aydınlatılmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Çivril'de evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğrafları gösterilerek beğenilen kadınlar ile mağdurları iletişime geçirerek evlenme vaadiyle güven kazanmaları neticesine mağdurlardan 5-10 bin arası ABD doları talep ettikleri daha sonra güven oluşturmak amacıyla nikah işlemleri yapıldığı ve akabinde kadınların aldıkları para ve ziynet eşyaları ile birlikte ilk fırsatta kaçarak mağdurları dolandırdıkları tespit edildi.

Jandarma dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte 26.11.2025 tarihinde Denizli'de 3 farklı adrese ve Sinop'ta da 1 adres olmak üzere 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli şahsın kaçmasına fırsat verilmeden yakalandı.

İHA