İşte dünyanın en soğuk 15 yeri ! Listede Türkiye de var
İşte dünyanın en soğuk 15 yeri ! Listede Türkiye de var
Altında artış olacak mı ? Yetkili isimden açıklama geldi
Altında artış olacak mı ? Yetkili isimden açıklama geldi
Ünlü tatil cennetinde korkunç yangın !
Ünlü tatil cennetinde korkunç yangın !
Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
Yolcu uçağında taciz ! Uyandığında kıyafetleri çıkarılmıştı
Yolcu uçağında taciz ! Uyandığında kıyafetleri çıkarılmıştı
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi
Binlerce öğrenciye müjde: Artık e-Devlet'ten bakabileceksiniz !
Binlerce öğrenciye müjde: Artık e-Devlet'ten bakabileceksiniz !
Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama
Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Aralık 2018 19:24

Baldızına tecavüz etmişti ! Karar çıktı

Evlerinde kalan baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan şahıs 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Baldızına tecavüz etmişti ! Karar çıktı
A+ A-

Lefkoşa'da evlerinde kalan baldızına geçtiğimiz aylarda tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Türkmenistan uyruklu şahıs 9 yıl hapis cezası aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çalışmak için bulunan Türkmenistan uyruklu Atamurat Orunov'un (38) kendi evinde çocuklarına bakıcılık yapan baldızı R.Y.'ye (26) tecavüz ettiği iddia edildi. R.Y., aynı gün polise giderek şikayetçi oldu. Polisteki sorgusunda suçunu kabul eden Orunov Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen davada suçlu bulunarak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliğiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Türkmenistan uyruklu Atamurat Orunov Lefkoşa Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA

tecavüz , baldız , türkmenistan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM