Balık tutmak isterken canından oluyordu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi'nde balık tutmak için falezlere inen amatör balıkçı Hakan Bircan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. Ağır yaralanan Bircan, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için falezlere gelen Hakan Bircan, kayalıklar arasından geçmek isterken dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Bu sırada olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp alanda bulunan Bircan’a, kayalıklar arasına koyulan merdiven yardımıyla ulaşıldı. Ağır yaralanan Bircan, ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak olay yerine çağrılan deniz polisine ait botla Kaleiçi Yat Limanı’na, oradan da ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Bircan’a ait sırt çantası ile oltası da ekipler tarafından kayalıklar üzerinden alındı.

‘İNME ÇOK TEHLİKELİ’ DEDİM

Hakan Bircan’ın düştüğü sırada olaya şahit olan Mehmet Altuntaş isimli amatör balıkçı, "'Diğer kayanın ucuna gideceğim' dedi. 'İnme, çok tehlikeli, düşersin' dedim ama dinlemedi. Çıkmasıyla karnının üstüne düşmesi bir oldu" ifadelerini kaydetti.