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  3. 11 Kasım 2018 15:50

Balıkçılar hamsi için ''Vira Bismillah'' dedi

Batı Karadeniz'de balıkçılar, palamut sezonundan sonra hamsi avı için ağları denize attı.

Balıkçılar hamsi için ''Vira Bismillah'' dedi
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Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, bereketli geçen palamut sezonunun ardından hamsi avı için ağlarını denize atıyor.

Büyük gırgırlarla sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, limana bol hamsiyle dönmeyi umut ediyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut sezonunun tam anlamıyla sona erdiğini söyledi.

Artık balıkçıların hamsiye yöneldiğini aktaran Karakaş, bundan sonra palamudun tek tük tutulabileceğini anlattı.

"Balıkçılarımız artık palamut avını bırakıp hamsi avına başladı." diyen Karakaş, öncelikli avcılığın hamsi olacağını kaydetti.

Hamsiden umutlu olduklarını belirten Karakaş, "Şu anda çok abartılı hamsi beklenmiyor. Ancak piyasanın ihtiyacını karşılayacak hamsi avlanılması söz konusu. Tezgahtaki fiyatlardan da ne olduğu belli. Çok iri ve kaliteli hamsi 10 liradan satılıyor." diye konuştu.

AA

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