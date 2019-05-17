  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Mayıs 2019 17:54

Balıkçının ağına bakın ne takıldı

Sinop'un Türkeli ilçesindeki bir balıkçının ağına 'amfora' takıldı. Ağda çıkan iki adet testiyi farkeden balıkçı jandarma ekiplerine haber verdi. İki testi Sinop Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Balıkçının ağına bakın ne takıldı
A+ A-

İlçeye bağlı Işıklı köyünde balıkçılık yapan Nazım Demircan, sabah saatlerinde ilçe açıklarında ava çıktı. Bir süre avlanan Demircan'ın balık ağına ilk kez gördüğü iki adet testi takıldığını fark etti.

Demircan, testinin eski çağlara ait olduğunu düşünerek ağdan çıkarak kıyıya döndü ve durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri amforada inceleme yaptı. Eski çağlara ait olduğu değerlendirilen ve yaklaşık 2 bin yıllık iki adet amfora incelenmek üzere, Sinop Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Balıkçı Nazım Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde avlanmak için denize açıldığını ve ilk kez karşılaştığı iki adet amforanın oltasına takıldığını ifade etti.

Tarihi eser olabileceğini düşündüğü amforanın incelenmesi için jandarma ekiplerine haber verdiğini ve sonrasında Sinop Müze Müdürlüğü'ne götürüldüğünü belirten Demircan'a müze yetkilileri teşekkür etti.

İHA

balık , sinop , amfora , balıkçı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM