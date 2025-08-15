Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Peş peşe deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından, Balıkesir'deki deprem fırtınası aralıksız sürerken, bugün de yine merkezüssü Sındırgı olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 1 saat sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti. Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 12:06 sıralarında gerçekleşen deprem 10,19 kilometre derinlikte oldu. 4.3'LÜK BİR DEPREM DAHA Sındırgı ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı.AFAD verilerine göre saat 13.13'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak saptandı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Balıkesir'deki 6,1'lik depremin hangi fayları etkilediği belirlendi: 1,5 ay önce ''geliyorum'' demişHaber Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye'nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası AFAD'ın son depremler listesi İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...