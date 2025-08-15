  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Peş peşe deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Peş peşe deprem

Güncelleme:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından, Balıkesir'deki deprem fırtınası aralıksız sürerken, bugün de yine merkezüssü Sındırgı olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 1 saat sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti. 

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 12:06 sıralarında gerçekleşen deprem 10,19 kilometre derinlikte oldu. 

4.3'LÜK BİR DEPREM DAHA

Sındırgı ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı.AFAD verilerine göre saat 13.13’te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak saptandı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Balıkesir'deki 6,1'lik depremin hangi fayları etkilediği belirlendi: 1,5 ay önce ''geliyorum'' demişBalıkesir'deki 6,1'lik depremin hangi fayları etkilediği belirlendi: 1,5 ay önce ''geliyorum'' demişHaber

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

text-ad
Etiketler AFAD deprem balıkesir sındırgı deprem oldu yeni deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!'' Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!'' Uzak Şehir'in güzeli Terminatör çıktı: Meğer milli vücut geliştirmeciymiş! Uzak Şehir'in güzeli Terminatör çıktı: Meğer milli vücut geliştirmeciymiş! Sucuktan peynire, baldan zeytinyağına... Onlarca marka tek tek ifşa edildi! Sucuktan peynire, baldan zeytinyağına... Onlarca marka tek tek ifşa edildi! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflasını açıkladı Türkiye'nin bir sektör devi daha iflasını açıkladı Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı! Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı! CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltına alındı! CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltına alındı! Güzel oyuncunun pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu! Güzel oyuncunun pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu! Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi! Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi! Simge Sağın'dan ''ben keşfettim Mauro Icardi patlattı'' sözlerine çok sert yanıt Simge Sağın'dan ''ben keşfettim Mauro Icardi patlattı'' sözlerine çok sert yanıt Ekranların güzel oyuncusu yeni projesi öncesi enerji toplama tatilinde... Ekranların güzel oyuncusu yeni projesi öncesi enerji toplama tatilinde...
Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan belediye başkanına yaptığı uyarı olay oldu Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan belediye başkanına yaptığı uyarı olay oldu CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı! Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı! Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: 1 kişi öldü! Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: 1 kişi öldü! Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem ''Altın Gelin'' lakaplı sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren boşanıyor! ''Altın Gelin'' lakaplı sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren boşanıyor! Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası! İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası!