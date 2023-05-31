Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Birlik Başkanlığı görevini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a devretti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili duygularını dile getirerek bölgeye yapılan destekler için teşekkür eden Şahin, “Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben 6 Şubat’tan bu yana ilk kez TBB’ye geliyorum. Bu deprem sürecinde hem TBB’nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yaptığı çalışmalar hem afet bölgesindeki belediyelerimizin sorun çözme kapasitesi hem de kardeş belediyelerimizin oradaki belediyelere yaptıkları desteklerden dolayı bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, birlikten kuvvet doğduğunu, birlikte rahmet olduğunu gördük. Her birinize bir kardeşiniz olarak çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun.” dedi.

Teamüller gereği Birlik Başkanlığı görevini en fazla iki dönem sürdürdüklerinin altını çizen Fatma Şahin, “Bizde sen-ben yok, biz varız. Yücel Başkanımız daha genç. Bugün Birleşmiş Kentler ile Yerel Yönetimlerde (UCLG), Avrupa Konseyinde bizi çok güzel ağırlayan, Balıkesir’in kalkınmasında ilçeden büyükşehire geldiğinde emeklerine ben şahidim. Şehadet önemli. Uluslararası vizyonuna da ben şahidim. Bu bir bayrak yarışı, şimdi bu bayrağı Başkanımıza veriyoruz. Yeni dönem hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

Yılmaz: “Sorumluluğumuzun farkındayız.”

2023 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında gerçekleştirilen seçim ile TBB Başkanı olarak seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her belediye başkanının ve meclis üyesinin üzerinde ona oy verenlerin emeği ve beklentisi olduğunu söyleyerek; bu ağır görevi yaparken herkesin şehrine sahip çıkması ve şehirlerin sakinleriyle birlikte geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

TBB’nin Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olduğunu hatırlatan Yılmaz konuşmasında şu sözlere yer verdi: “TBB, 1945'ten beri bütün belediyeleri tek çatı altında toplayarak beraber iş yapabilme, onları koruma, onların beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş Cumhuriyet'in en köklü kuruluşlarından biri. Buraya onurlu bir şekilde görev yapan, birçok çalışmaya imza atan, en zor dönemde pandemi gibi zor süreçleri başarıyla yöneten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e ve Encümenimize teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Ülkemize belediyelerimize hizmet etmeye çalışacağız.”

Karatepe: “Şimdi sizin yarışınız, sizin şöleniniz başlıyor. Nitekim Cumhurbaşkanımız talimatı verdi.”

Mahalli idareler genel seçimlerine az bir zaman kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe yerel yönetimlerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizerek; “Türkiye’de ve dünyada demokrasinin kaynağı, esas zemini, oturduğu sağlam mekân yerel yönetimlerdir. Demokrasi yerelde yerleşmiş ise yerelde gerçek manada hayata geçirilmiş ise o zaman merkezde de demokrasi olabilir. Şimdi sıra size geldi arkadaşlar. Bir seçimi, bir demokrasi yarışını, bir demokrasi şölenini bitirdik. Şimdi sizin yarışınız, sizin şöleniniz başlıyor. ” ifadelerini kullandı.

TBB Encümen Üyeleri seçildi

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. TBB 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun sunumu TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı tarafından yapılırken Birlik Başkanlık, Meclis Başkanlık Divanı Üyelikleri ile Encümen Üyeleri Seçimi, 2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabı, Kadro İhdası ve Derece Değişikliği, AB Programları ve Projeleri Eş Finansman Onayı ve Avrupa Proje Yönetim Metodolojisi Ortaklığı Kurumuna Üyelik gibi gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı çerçevesinde yapılan seçimlerde Birlik Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Meclis Başkanlık Divanı 1. Başkanvekili Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Meclis 2. Başkanvekili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Katip Asil Üye Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan şeklinde belirlenirken Encümen Üyeleri ise şu şekilde belirlendi: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu.