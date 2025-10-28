  1. Anasayfa
Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha!
Güncelleme:

Dün akşam 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de artçı sarsıntılar devam ediyor. Sındırgı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 10.10'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 6.22 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. 

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

4.6'lık depremin ardından saat 10.54'te aynı böglede 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

