Balıkesir sabaha kadar depremlerle sarsıldı

Balıkesir sabaha kadar depremlerle sarsıldı
Güncelleme:

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 6.1'lik depremin ardından sarsıntılar devam ediyor. Balıkesir dün gece de sabaha kadar peş peşe depremlerle sarsıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos Pazar günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor.

Balıkesir dün geceyi de merkezüssü Sındırgı olan peş peşe depremlerle geçirdi.

Saat 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

AFAD, gece ve sabaha karşı Sındırgı'da gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 olarak açıkladı. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

