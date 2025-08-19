Balıkesir sabaha kadar depremlerle sarsıldı

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 6.1'lik depremin ardından sarsıntılar devam ediyor. Balıkesir dün gece de sabaha kadar peş peşe depremlerle sarsıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos Pazar günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Balıkesir dün geceyi de merkezüssü Sındırgı olan peş peşe depremlerle geçirdi. Saat 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. AFAD, gece ve sabaha karşı Sındırgı'da gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 olarak açıkladı.