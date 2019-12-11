Balıkesir sallanmaya devam ediyor ! Bir deprem daha...

AFAD verilerine göre Balıkesir'de saat 16.15'te 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu.



AFAD verilerine göre Balıkesir'de saat 16:15'te merkez üssü Altıeylül olan yerin 13 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de meydana gelen depremin merkez üssünü Akçakoy, büyüklüğünü ise 3.6 olarak duyurdu.

BALIKESİR'DE DÜN DE DEPREMLER MEYDANA GELMİŞTİ

Balıkesir dün büyüklüğü 4 olan peş peşe depremlerle sarsılmıştı. Vatandaşları sokağa döken depremler Tekirdağ ve İzmir’in yanı sıra, Manisa, Bursa ve İstanbul’da da hissedilmişti.