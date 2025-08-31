  1. Anasayfa
Balıkesir Sındırgı'da 7 saat arayla 2 deprem

Balıkesir Sındırgı'da 7 saat arayla 2 deprem
Güncelleme:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, saat 09.29'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.39'da ise 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 09.29'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9.88 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

SINDIRGI, YİNE 3.8 İLE SALLANDI

Sındırgı ilçesi, bugün saat 09.29'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 16.39'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 7,9 kilometre olarak ölçüldü. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

DHA

balıkesir sındırgı deprem AFAD son depremler
