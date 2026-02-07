Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 4.1'lik depremin ardından 3.5 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan verilere göre, saat 09.41 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
4.1'lik depremin ardından aynı bölgede 3.5 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha maydana geldi.
Sındırgı'da 24 Ocak'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 5.1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmıştı.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
