  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ardı arkası kesilmiyor! Balıkesir'de peş peşe depremler

Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler

Güncelleme:

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 4.1'lik depremin ardından 3.5 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan verilere göre, saat 09.41 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER

4.1'lik depremin ardından aynı bölgede 3.5 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha maydana geldi. 

Sındırgı'da 24 Ocak'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 5.1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmıştı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı silahla öldürdü!
Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı silahla öldürdü!
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ''saatli bomba'' uyarısı
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ''saatli bomba'' uyarısı
İstanbullular dikkat: Hafta sonu elektrik kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu
İstanbullular dikkat: Hafta sonu elektrik kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu
Köprüden geçen otomobil sel sularına kapıldı; acı haber geldi!
Köprüden geçen otomobil sel sularına kapıldı; acı haber geldi!
İstanbul'un göbeğinde banka soygunu şoku! Kaçarken paraları düşürdü
İstanbul'un göbeğinde banka soygunu şoku! Kaçarken paraları düşürdü
Katliam gibi kaza! TIR'la kafa kafaya çarpışan cip demir yığınına döndü
Katliam gibi kaza! TIR'la kafa kafaya çarpışan cip demir yığınına döndü
İstanbul'da ünlülerin spor salonuna ''uyuşturucu'' baskını
İstanbul'da ünlülerin spor salonuna ''uyuşturucu'' baskını
Babasının arabasını kaçırdı, sonu kötü bitti: 8 çocuktan 4'ü beyin kanaması geçirdi
Babasının arabasını kaçırdı, sonu kötü bitti: 8 çocuktan 4'ü beyin kanaması geçirdi
Etiketler balıkesir sındırgı deprem AFAD
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yatılı Kur'an kursundan kaçan kız çocuğu sağ salim bulundu Yatılı Kur'an kursundan kaçan kız çocuğu sağ salim bulundu Trabzon'da denizde ceset bulundu Trabzon'da denizde ceset bulundu Meteoroloji'den 12 kent için sarı alarm: Kar, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 12 kent için sarı alarm: Kar, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Katliam gibi kaza! TIR'la kafa kafaya çarpışan cip demir yığınına döndü Katliam gibi kaza! TIR'la kafa kafaya çarpışan cip demir yığınına döndü Sigara içmeyenler bunu beğendi! İki alanda daha sigara içmek yasaklanıyor Sigara içmeyenler bunu beğendi! İki alanda daha sigara içmek yasaklanıyor Yine zehirlenme vakası: 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine zehirlenme vakası: 11 kişi hastaneye kaldırıldı Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Başakşehir'e kiralandı Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Başakşehir'e kiralandı II. Dünya Savaşı'nın izleri Ankara'da ortaya çıktı: Görenler zamanda yolculuğa çıkıyor II. Dünya Savaşı'nın izleri Ankara'da ortaya çıktı: Görenler zamanda yolculuğa çıkıyor İstanbul'un barajlarında doluluk oranları yükselişe geçti İstanbul'un barajlarında doluluk oranları yükselişe geçti Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
Trump imzayı attı: İran'la iş yapan ek vergi ödeyecek! Trump imzayı attı: İran'la iş yapan ek vergi ödeyecek! Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Serhat Emre Demir: “Bu Transfer Dönemi Fenerbahçe İçin Büyük Takım Refleksinin Göstergesidir” Serhat Emre Demir: “Bu Transfer Dönemi Fenerbahçe İçin Büyük Takım Refleksinin Göstergesidir” Babasının arabasını kaçırdı, sonu kötü bitti: 8 çocuktan 4'ü beyin kanaması geçirdi Babasının arabasını kaçırdı, sonu kötü bitti: 8 çocuktan 4'ü beyin kanaması geçirdi Burası ne Sibirya ne de Alaska... Kar kalınlığı 5 metreyi buldu! Burası ne Sibirya ne de Alaska... Kar kalınlığı 5 metreyi buldu! İstanbul'da dev siteyi ayağa kaldıran olay: 5 milyon TL buhar oldu! İstanbul'da dev siteyi ayağa kaldıran olay: 5 milyon TL buhar oldu! İstanbul'un göbeğinde banka soygunu şoku! Kaçarken paraları düşürdü İstanbul'un göbeğinde banka soygunu şoku! Kaçarken paraları düşürdü